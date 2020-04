Coronavirus, ministro Bolsonaro: "Usato per diffondere il comunismo nel mondo"

"Non bastava il coronavirus, ora dobbiamo affrontare anche il comunavirus". A scriverlo in un tweet il ministro per gli Esteri del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Ernesto Araujo, che si è scagliato oggi su Twitter contro il "comunavirus", alludendo a presunti tentativi di servirsi della pandemia per diffondere il comunismo nel mondo. Secondo il suo pensiero, "il trasferimento di poteri nazionali all'Oms" rappresenta "il primo passo per la costruzione della solidarietà comunista planetaria". Con 43.368 casi confermati e 2.761 morti, il Brasile è il paese dell'America Latina più colpito dal coronavirus. Nei giorni scorsi Bolsonaro ha costretto alle dimissioni il ministro della Salute, Luiz Mandetta, che voleva imporre misure di confinamento per frenare il contagio.