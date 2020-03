Coronavirus: record positivo a Wuhan, Seul potrebbe diventare nuovo focolaio

Record positivo a Wuhan, contagi di Coronavirus a una sola cifra

Sono solo otto i nuovi contagi da coronavirus registrati ieri a Wuhan, la città della Cina interna da cui si è diffusa l’epidemia, in un nuovo record positivo dal 20 gennaio scorso, e per la prima volta a una sola cifra. Secondo l’ultimo bollettino della Commissione nazionale per la Sanità cinese, al di fuori della provincia dello Hubei, dove si trova Wuhan, sono stati registrati altri sette casi, sei dei quali “importati”, con undici nuovi decessi. In totale, il numero dei contagi dall’inizio dell’epidemia in Cina è a quota 80.793 e i morti sono 3.169.



"Solo" 114 nuovi casi in Sud Corea, Seul desta preoccupazione



Il Centro sudcoreano per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive ha registrato il numero più basso di nuovi contagi di Covid-19 da diversi giorni nel Paese: 'solo' 114; il governo ha, però, messo in guardia sul rischio che Seul si trasformi in un nuovo focolaio di infezioni. Circa 100 persone, legate a un call center nella capitale, sono risultate positive ai test sul nuovo coronavirus. "Questo", ha avvertito il primo ministro Chung Sye-kyun, "potrebbe portare a una 'super diffusione' nell'aerea metropolitana, dove si concentra la metà dell'intera popolazione". Finora, circa il 90% dei casi della Corea del Sud ha riguardato la città meridionale di Daegu e la vicina provincia di Gyeongsang. Il numero totale di contagi nel Paese è 7.869, con 66 decessi.