Coronavirus, Seehofer non stringe la mano a Merkel

Niente strette di mano ai tempi del coronavirus. Il ministro tedesco dell'Interno, Horst Seehofer, ha rifiutato con una risata la mano tesa della cancelliera Angela Merkel durante un evento pubblico a Berlino. Il video del siparietto fra i due politici ha avuto larga diffusione in Germania, dove i casi di infezione sono ormai 150. Venerdì, durante un evento nella sua circoscrizione di Stralsund, la cancelliera aveva avvertito tutti che non avrebbe stretto mani per ridurre i rischi di contagio. Oggi ha forse fatto un gesto automatico, ma il suo ministro l'ha prontamente bloccata. E tutti e due sono scoppiati a ridere, assieme ai presenti.