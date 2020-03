Coronavirus, sei pazienti italiani curati in Sassonia

CORONAVIRUS: SASSONIA PRONTA A CURARE 6 PAZIENTI ITALIANI - La Sassonia è pronta a ricoverare nelle proprie strutture ospedaliere sei pazienti affetti da Coronavirus provenienti dall'Italia. A renderlo noto è stato il premier del Land tedesco, Michael Kretschmer oggi a Dresda, precisando che l'offerta segue una richiesta del governo italiano. A riferirlo è Focus.de. Gli ospedali della Sassonia hanno segnalato di avere disponibilità per farlo, e il trattamento di questi pazienti aiuterà anche a capire meglio come affrontare il virus, ha dichiarato Kretschmer. "E' un segnale molto importante, il fatto che possiamo anche aiutare altri", ha aggiunto. Ad oggi in Sassonia sono stati registrati 865 casi, la maggior parte dei quali a Dresda, Lipsia e Zwickau.

Coronavirus: primo test alla cancelliera Merkel e' negativo - Il primo test al coronavirus effettuato alla cancelliera tedesca, Angela Merkel, e' risultato negativo. Lo ha annunciato un portavoce del Governo tedesco, aggiungendo che la cancelliera sara' sottoposta a un altro tampone. Merkel e' stata posta in quarantena da domenica, dopo essere venuta a contatto con un medico che poi e' risultato infetto. Il vice-cancelliere, Olaf Scholz, gia' qualche ora fa ha detto che la cancelliera sta bene e sta lavorando da casa.