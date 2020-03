Coronavirus, senza confini ”conquista” anche Myanmar e Australia

Sono stati registrati 2 contagi da nuovo coronavirus in Myanmar, quello che era il Paese più popoloso finora immune e uno dei pochi Paesi asiatici che non aveva ancora registrati casi. I due pazienti erano entrambi appena rientrati dall'estero, uno dal Regno Unito, uno dagli Stati Uniti.

In Australia, crescono i casi di contagio da nuovo coronavirus, legati la gran parte ai passeggeri sbarcati a Sydney da una nave da crociera, alcuni giorni fa. Lo Stato più colpito è il nuovo Galles del Sud, con 149 contagi, dei quali 107 collegati proprio alla Ruby Princess. Nelle ultime ore è morta una passeggera di una settantina di anni, a cui era stato diagnosticato il Covid-19 quando era ancora a bordo: è l'ottava vittima nel Paese. E' adesso piovono le critiche sul governo che ha permesso di sbarcare ai 2700 passeggeri, lo scorso 19 marzo. Ad oggi sono circa 130 i passeggeri risultati positivi ed è corsa contro il tempo per cercare di rintracciare quelli scesi e tracciarne i movimenti. L'Australia ha registrato un numero abbastanza basso di contagi rispetto al resto del mondo, ma il tasso di contagio sta crescendo. Le scuole rimangono aperte, ma tutti i servizi non essenziali, tra i quali cinema, pub e luoghi di culto, sono stati chiusi. La crociera, a bordo della quale c'erano soprattutto australiani e non troppi statunitensi, era stata inizialmente catalogata a basso rischio perchè aveva fatto un tour attorno la Nuova Zelanda, ma a bordo c'erano decine di persone che mostravano primi sintomi della malattia.