Coronavirus, Ue contro Usa per l'acquisto di Remdesivir: "Non ci ha informati"

Coronavirus: scontro Ue-Usa per il farmaco Remdesivir, maxi-acquisto Usa

La Commissione europea non è stata informata dal Governo statunitense e ha appreso dai media la decisione dell'amministrazione Trump di acquistare tutte le forniture per i prossimi tre mesi di produzione del farmaco Remdesivir, prodotto dall'impresa Gilead. Alcuni test suggeriscono che il Remdesivir riduce i tempi di recupero dei malati di coronavirus, anche se non è ancora chiaro l'impatto sul tasso di sopravvivenza all'infezione.

Coronavirus: Commissione europea verso trattative con più imprese farmaceutiche

La commissaria alla Salute, Stella Kyriakides - ha spiegato un portavoce della Commissione europea - sta portando avanti trattative con più imprese farmaceutiche, inclusa la Gilead, per discutere le capacità di produzione. Al livello della Commissione, si sta negoziando con Gilead la possibilità di riservare una quantità sufficiente di dosi per gli Stati membri, precisa il portavoce. Quanto alla determinazione del numero di dosi, l'Esecutivo Ue fa sapere che sta prendendo in considerazione parametri quali il numero dei ricoveri ospedalieri.