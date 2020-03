Coronavirus, l'Ue apre all'Italia: Vestager annuncia trattamento speciale

Vestager: apertura dell'Ue all'Italia

Nella crisi del Coronavirus "la situazione in Italia è particolarmente severa. Siamo pronti a lavorare con l'Italia su misure addizionali che possano essere necessarie come rimedio per la grave perturbazione alla sua economia". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione alla Concorrenza, Margrethe Vestager, annunciando le misure per combattere la crisi in termini di regole per gli aiuti di Stato. "Questo è previsto dall'articolo 107.b del Trattato", ha spiegato.

Continua sulle misure dell'Ue per far fronte alla crisi

“Stiamo lavorando molto da vicino con gli Stati membri per sostenere tutti gli sforzi per contenere l'epidemia di Coronavirus e il suo impatto. Questo è un momento cruciale per la cooperazione europea e la solidarietà e per fare in modo che le persone le vedano in azione, in particolare per le persone in Italia, che sono i cittadini più colpiti in Europa”. "La frammentazione degli sforzi ci rende tutti molto vulnerabili”, serve “una risposta europea coerente" e “questa risposta richiede fondi sostanziali”, ha ricordato la vicepresidente della Commissione. “Ovviamente molte imprese, molti imprenditori e molti lavoratori sono preoccupati in questi giorni. Per quanto riguarda le misure di sostegno nazionali, la Commissione è pronta a lavorare con gli Stati membri per assicurare che le misure siano attuate in modo rapido. Abbiamo istituito un punto di contatto per fornire linee guida sulle possibilità di aiuti di Stato sulla base delle regole europee”, ha spiegato Vestager. “Molti stati membri stanno adottando misure generali disponibili per tutte le imprese. Queste misure non ricadono sotto il controllo degli aiuti di Stato”, ha inoltre ricordato Vestager. "Le regole sugli aiuti di Stato forniscono ampio margine per aiutare le imprese a fare i conti con una mancanza di liquidità e prevedono la necessità di aiuti di salvataggio urgenti. La Commissione è qui anche per discutere ulteriori misure di sostegno per compensare le imprese per i danni dovuti al Covid-19”, ha concluso Vestager.