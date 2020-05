Coronavirus.Donald Trump fa la cavia e usa come prevenzione la idroclorochina

Quasi sicuramente nessun farmaco privo di alcuna evidenza contro un particolare virus ha mai avuto l’onore di avere come cavia l’uomo seduto sulla più potente poltrona della terra, quella di Presidente degli Stati Uniti.

E si perchè come lui stesso ha annunciato da una settimana e mezzo Donald Trump sta usando come prevenzione la idroclorochina un vecchio farmaco contro la malaria e il lupus che, al momento, non sembra avere alcuna evidenza contro il Coronavirus.

Dall’inizio della pandemia negli Stati Uniti il Presidente ha con decisione sponsorizzato il farmaco nonostante la classe medica non si fosse ancora pronunciata.

‘Ne abbiamo in riserva ben 30 milioni di dosi e in fondo in un momento di emergenza lo si puo’ provare, cosa abbiamo da perdere?’ sosteneva Trump nei quotidiani briefing alla stampa.

‘ Voglio proprio vedere i vostri occhi spalancati.L’ho provato e sono ancora qui. Non ci sono evidenze sul farmaco? Io sono l’evidenza’. ha rivelato il Presidente in un incontro con la stampa..

Il mondo medico continua a dire però che bisogna essere molto cauti nell’uso del farmaco. E la FDA consiglia fermamente di non usarlo senza essere sotto stretto controllo medico come in un ospedale o nel corso di uno studio. Ma per Trump la fiducia nelle proprie convinzioni probabilmente conta più dei consigli della medicina.

Nel frattempo il Presidente non è solo poiché in Michigan,all’Henry Ford Hospital di Detroit il farmaco ha cominciato ad essere somministrato su un campione di tremila pazienti.