Coronvirus, volo Alitalia bloccato a Mauritius. Fermo a Lione bus da Milano

Un volo Alitalia è stato bloccato alle isole Mauritius, dove le autorità sono preoccupate dal focolaio di coronavirus in Italia. La Farnesina, si legge in una nota, "sta seguendo sin dalle prime battute la vicenda dell'aereo italiano bloccato a Mauritius, in contatto costante con la compagnia aerea Alitalia e con l'Ambasciata a Pretoria, competente per l'area, al fine di assicurare la massima assistenza agli italiani a bordo".

Secondo quanto ha comunicato la compagnia, "il volo Alitalia AZ 772 Roma-Mauritius, decollato dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 21:40 di domenica 23 febbraio, è regolarmente atterrato all’aeroporto di Mauritius alle ore 10:45 locali (le 7:45 in Italia), con a bordo 212 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. In base a disposizioni delle autorità di Mauritius, non trasmesse alla compagnia prima dell’arrivo del volo, lo sbarco di 40 persone originanti da Lombardia e Veneto sarebbe stato condizionato a una messa in quarantena locale".

Anche se nessuno di loro dichiara sintomi di infezione da coronavirus, Alitalia "su richiesta degli stessi, ed in costante coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, sta predisponendo il rientro immediato". La compagnia ha immediatamente coinvolto le Autorità competenti al fine di chiarire l’eventuale sussistenza di limitazioni alla mobilità dei cittadini italiani non sottoposti ad alcuna delle restrizioni vigenti.

Anche la Farnesina ha seguito sin dalle prime battute la vicenda in contatto costante con la compagnia aerea Alitalia e con l’Ambasciata a Pretoria, competente per l’area, al fine di assicurare la massima assistenza agli italiani a bordo.

Coronavirus, "bloccato a Lione autobus arrivato da Milano"

Un caso sospetto di coronavirus è stato identificato questa mattina a Lione in un Flixbus arrivato da Milano alla stazione di Perrache. E' quanto riferisce il quotidiano francese 'Le Parisien'. I servizi dell'Agenzia regionale della Sanità francese "stanno attualmente sul posto per valutare la situazione". Secondo 'Le Parisien' "i passeggeri del veicolo sono attualmente bloccati all'interno mentre i vigili del fuoco stanno assicurando la protezione dell'area". Uno degli autisti del Flixbus, di nazionalità italiana, secondo quanto riferiscono i media francesi, "ha avuto una forte tosse ed è stato evacuato in ambulanza in modo da effettuare delle analisi". Il pullman era partito da Milano e aveva fatto tappa a Torino e Grenoble.

Coronavirus: si valutano misure per gara Champions Lione-Juve

Intanto a Lione la preoccupazione cresce. Il club della città e' in continuo contatto con il ministero degli Esteri francese per valutare eventuali misure per la partita di Champions contro la Juve, in programma mercoledi'. Il club finora non ha preso alcuna decisione ma preoccupa l'arrivo di 2.500-3.000 tifosi della Juve.

Viaggi in Italia e Iran: Taiwan aumenta l'allerta a causa del coronavirus

Taiwan ha alzato gli avvisi di viaggio per l'Italia e l'Iran al livello "Watch", a causa di un aumento del numero dei casi di coronavirus (COVID-19). Ironia della sorte: Roma ha bloccato nelle scorse settimane i voli in arrivo da Taipei perché considerati a rischio e ora la situazione si capovolge.

Il Central Epidemic Command Center (CECC) consiglia ai cittadini che desiderano viaggiare in Italia o in Iran di prendere maggiori precauzioni e di monitorare la propria salute per due settimane al rientro a Taiwan.

L'Irlanda sconsiglia i viaggi in Italia: non andate nelle zone colpite

Le autorità irlandesi in un 'travel advice' aggiornato, consigliano ai propri cittadini di recarsi in Italia, nelle zone maggiormente interessate dai casi di contagio di coronavirus. "C'è stato un aumento dei casi confernati di coronavirus in Italia", riferisce il ministero degli Esteri irlandese, aggiungendo che "ai cittadini è consigliato di non recarsi nelle aree interessate".