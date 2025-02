Cos'è la Corte Penale Internazionale dell'Aja

La Corte Penale Internazionale nasce, come idea, nel 1948, in pieno dopoguerra. Il mondo ha ancora fresca nella memoria l'Olocausto, il genocidio degli ebrei da parte dei nazisti e cerca quindi di trovare anche dal punto di vista giuridico delle normative adatte ad affrontare nel futuro situazioni analoghe.

La sede della Corte Penale Internazionale è all’Aja nei Paesi Bassi, dove si trova anche la Corte internazionale di Giustizia, altra giurisdizione internazionale da non confondere però con questa. La CIG infatti ha la propria base giuridica nella Carta delle Nazioni Unite e il compito di risolvere le controversie tra gli Stati membri dell’ONU, che attualmente sono 193.

La Corte penale internazionale, invece si occupa dei crimini internazionali commessi dagli individui e non dagli Stati, ed ha la propria base giuridica nello Statuto di Roma sottoscritto nel 1998, di cui fanno parte 123 Paesi.

In determinati casi però può estendere la propria giurisdizione anche in nazioni che non hano firmato l'accordo. Ad esempio questo succede per reati come il "genocidio" estendibile ad ogni paese e quindi ad ogni persona del mondo, leader politici e presidenti compresi. Da questo punti di vista l'esempio più lampante è quanto accaduto a Vladimir Putin dopo l'invasione in Ucraina. Il presidente russo infatti è stato condannato anche se la Russia non fa parte dei paesi aderenti.

Competenze della Corte Penale Internazionale

Crimini di competenza della Corte

Lo Corte penale internazionale esercita il proprio controllo sulle persone fisiche e non sugli Stati nazionali, in maniera complementare alla giurisdizione penale degli stessi paesi. La sua competenza è relativa ai quattro crimini più gravi di rilievo per l’intera comunità internazionale: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini di aggressione.

Composizione

I giudici della Cpi sono 18 e vengono nominati dall'assemblea degli stati membri

Gli organi della Corte penale Internazionale sono quattro: la Presidenza, composta dal presidente e dai suoi due vice (eletti dai giudici della Corte); le Divisioni (divisione Preliminare, divisione Giudicante e Divisione d'Appello); l'Ufficio del Procuratore; la Cancelleria.

I casi aperti

Attualmente la Corte Penale Internazionale si sta occupando dei crimini di guerra compiuti soprattutto in Africa, nel dettaglio in Congo, Darfur, Repubblica Centrafricana e Uganda, ma anche di quanto accaduto in Kenya, Libia, Costa d'Avorio, mali e Burundi.

Poi si sta occupando anche di quanto avviene nella Striscia di Gaza con le accuse nei confronti dei vertici politici di Israele, con un mandato d'arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant, ma anche per i leader di Hamas.

L'altro mandato di arresto al centro delle cronache internazionali da anni è quello per il presidente russo, Vladimir Putin.