Crollo del rublo, Banca centrale russa alza i tassi al 12%

Russia: banca centrale alza il tasso di 15 punti base al 12%

La Banca di Russia in una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 15 punti base al 12% dall'8,5% annuo. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass' spiegando che la decisione è stata presa dalla banca centrale per riportare l'inflazione al 4% nel 2024.

"Il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 15 punti base dal 2023 agosto 350 al 12,00% annuo. Questa decisione è stata presa al fine di limitare i rischi per la stabilità dei prezzi", ha affermato la Banca centrale, osservando che la decisione è volta a garantire tali dinamiche delle condizioni monetarie e della domanda interna in generale, che sono necessarie per riportare l'inflazione al 4% nel 2024 e stabilizzarla vicino al 4% in futuro.

Nato: Putin, 'paesi membri tentano di espandere confronto militare'

"I paesi membri della Nato continuano a costruire e modernizzare le loro capacità offensive, tentano di portare il confronto militare nello spazio esterno e nell'ambito dell'informazione, utilizzare mezzi di pressione militari e non militari. E tutto questo sta accadendo sullo sfondo della distruzione del sistema controllo degli armamenti". Ad affermarlo è il presidente della Federazione russa, Valdimir Putin in un video messaggio in occasione della Conferenza sulla sicurezza internazionale.

Gli Stati Uniti, aggiunge Putin, "tra le altre cose stanno cercando di riformattare il sistema di cooperazione che si è sviluppato nella regione Asia-Pacifico. La promozione delle cosiddette strategie indo-pacifiche, infatti, è finalizzata alla creazione di associazioni politico-militari controllate da Washington".

Ucraina: Putin, 'occidente sta cercando di infiammare ulteriormente conflitto'

"La situazione in Ucraina è un esempio della politica di gettare benzina sul fuoco da parte dell'Occidente che sta cercando di infiammare ulteriormente il conflitto in Ucraina e coinvolgervi altri stati". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass', è il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin.

LEGGI ANCHE