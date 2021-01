Trump, Camera Usa approva il 2° impeachment per incitamento all'insurrezione

Donald Trump e' il primo presidente della storia americana ad essere stato sottoposto per due volte alla procedura di impeachment dalla Camera dei Rappresentanti. L'Aula ha raggiunto la maggioranza dei voti necessari per approvare la messa in stato di accusa del presidente per "incitamento all'insurrezione".

La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato l'impeachment di Donald Trump con 232 voti a favore e 197 contrari. Sono 10 i repubblicani che hanno detto si' alla messa in stato di accusa del presidente Donald Trump.

Trump: impeachment piu' bipartisan della storia Usa

Dieci Repubblicani hanno votato con i Democratici a favore della procedura di impeachment contro Donald Trump. Questo fa della votazione di oggi la piu' bipartisan della storia quanto a procedure contro un presidente. Nel 1998, contro Bill Clinton, votarono a favore cinque democratici. Ecco l'elendo dei deputati che hanno votato contro il loro leader: John Katko di New York, Liz Cheney del Wyoming, Adam Kinzinger dell'Illinois, Fred Upton del Michigan, Jaime Herrera Beutler dello Stato di Washington, Dan Newhouse dello Stato di Washington, Peter Meijer del Michigan, Tom Rice della South Carolina, Anthony Gonzalez dell'Ohio e David Valadao della California.