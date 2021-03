Draghi sceglie per la prima volta una donna. Zappia sarà ambasciatrice Usa

Mario Draghi ha scelto una donna per la prima volta nella storia. Mariangela Zappia sarà ambasciatrice a Washington e avrà un ruolo chiave per i rapporti internazionali dell'Italia con la neo presidenza Biden in Usa. In oltre 30 anni di carriera diplomatica, - si legge su Repubblica - Zappia ha rotto per tre volte quello che gli americani chiamano il glass ceiling, il tetto di vetro: prima donna ambasciatrice italiana alla Nato, nel 2014; prima rappresentante italiana alle Nazioni Unite, nel 2018; e ora prima donna a Washington. La notizia dell’incarico è arrivata ieri insieme ad altre nomine definite dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro degli Esteri Luigi di Maio su alcune delle più importanti ambasciate italiane.

Armando Varricchio, attuale titolare della sede a Washington, - prosegue Repubblica - andrà a Berlino mentre alla rappresentanza a Bruxelles si insedia Piero Benassi, già consigliere diplomatico del premier Conte. Zappia, che è madre di due figli, fa parte dell’“International gender champions network”, una rete internazionale che lavora per l’empowerment femminile ovvero per costruire gli strumenti che mettano le donne nelle condizioni di entrare nei processi, di tenere insieme vita privata e lavoro, e di fare carriere come quella diplomatica che richiedono un alto livello di flessibilità e mobilità.