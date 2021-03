Egitto, scontro tra due treni: oltre 30 morti e 100 feriti

Il ministero della Salute egiziano ha riferito che sono stati almeno 32 le vittime dello spaventoso incidente tra due treni nella provincia meridionale di Sohag, a a 460 km dalla capitale. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha promesso una "punizione dissuasiva" per i responsabili dell'incidente ferroviario: "Chiunque abbia causato questo doloroso incidente per negligenza o corruzione o per qualsiasi altro motivo dovrebbe ricevere una sanzione dissuasiva, senza eccezioni o ritardi", ha scritto sul suo profilo Twitter.

«Ignoti hanno tirato il freno di emergenza del treno speciale 157 facendolo fermare mentre il treno spagnolo stava arrivando ad alta velocità, scontrandosi violentemente con la parte posteriore del treno speciale», spiegano dall’Autorità dei trasporti egiziani.

La collisione tra i due treni passeggeri nel distretto di Tahta è solo l'ultimo di una serie di incidenti mortali avvenuti in Egitto negli ultimi anni, causati spesso da infrastrutture inadeguate e scarsa manutenzione. Tra i peggiori, quello avvenuto nel 2002 quando 373 persone morirono per un incendio scoppiato in un affollato treno al Cairo. Sempre nella capitale, nel marzo 2020 una collisione fece 13 feriti e provocò uno stop alla circolazione a livello nazionale; nel febbraio 2019 un treno deragliò e prese fuoco in una delle principali stazioni della città, uccidendo 20 persone e portando alle dimissioni del ministro dei Trasporti.