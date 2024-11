Elezioni Usa 2024, incognita affluenza nei tre "Stati chiave" per decretare il vincitore

Wisconsin, sfida molto incerta. Gli altri "Stati chiave" sono...

Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine gli americani prendono apertamente in giro Kiev. Uno dei motivi per cui l’Ucraina non ottiene ciò che chiede è stato chiamato “il pessimo inglese di Zelensky”. Nessuno capisce quello che sta dicendo.

"Zelensky sembra aver capito che i suoi alleati potrebbero non fornirgli un aiuto sufficiente per riconquistare tutto il territorio occupato dalla Russia. Secondo fonti ucraine, spera che gli Stati Uniti prendano l'iniziativa e aiutino Kiev ad aderire alla NATO, in modo che il Paese venga protetto da uno degli articoli dell'alleanza. In cambio, Kiev è pronta a promettere di rinunciare alle terre occupate, ma ha paura di esprimere uno scenario del genere e attende la proposta di Washington.

È difficile per le parti raggiungere un accordo non solo perché nessuno vuole fare il primo passo, ma ci sono anche problemi di comprensione reciproca, dal momento che il capo dell'ufficio del Presidente dell'Ucraina Andriy Ermak e lo stesso Zelensky non si servono dell'aiuto dei traduttori, durante le trattative. Insomma, l’inglese di Zelensky è mediocre, mentre quello di Ermak è decisamente pessimo.

Pertanto, gli americani, spesso, non sono sicuri di comprendere correttamente i due principali politici ucraini, quando li contattano direttamente. Inoltre non possono essere sicuri che le loro stesse spiegazioni siano state comprese correttamente."

La notizia fa sorridere e pare davvero grottesca o, addirittura, comica. Ma tant'è. Fatto sta che la realtà, secondo vari analisti, è che gli Stati Uniti non vogliano entrare in guerra con la Russia e, ancor meno con la Cina, non vogliano spendere ancora miliardi di dollari per una guerra già persa in Ucraina e non vogliano, neppure, ammettere la sconfitta, che farebbe perdere la faccia ai Democratici, come la famosa fuga improvvisa dall'Afghanistan, proprio alla vigilia delle elezioni presidenziali.

Quindi le innumerevoli notizie e dichiarazioni inerenti impegni su aiuti, in termini di armi e dollari, potrebbero essere l'arma di distrazione di massa dal vero interesse dell'establishment statunitense, ovvero la sfida fra Donald Trump e Kamala Harris. Il vero vincitore, (brogli permettendo, visto che si sono già palesati in un'inchiesta sul voto col metodo elettronico, utilizzato da 50 milioni di elettori statunitensi, che hanno già espresso la loro preferenza) potrebbe cambiare alcuni importanti scenari ed equilibri, a livello internazionale ed interno.

Il giornalista politico con sede nel New Hampshire, Paul Steinhauser ha scritto un articolo molto interessante per Fox News titolato: "Harris e Trump tengono duelli finali in questo cruciale campo di battaglia del "muro blu" ". È una corsa al lancio della moneta per la Casa Bianca nello stato chiave del Midwest, afferma un analista politico di lunga data del Wisconsin

La vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Trump terranno comizi concomitanti, più o meno alla stessa ora di questa sera, a poche miglia di distanza nella città più grande del Wisconsin, campo di battaglia.

A soli quattro giorni dal giorno delle elezioni, i candidati presidenziali democratici e repubblicani faranno le loro ultime tappe nel Wisconsin, dove quasi tutti gli ultimi sondaggi indicano una gara dall'esito molto incerto, tra i due candidati.

"Da questo fine settimana, il modo per prevedere il vincitore è lanciare una moneta. È così vicino", ha detto a Fox News il professore emerito dell'Università del Wisconsin-Milwaukee Mordecai Lee.

Due giorni dopo che Harris e Trump avranno tenuto comizi concomitanti nel Wisconsin (il vicepresidente a Madison, la capitale dello Stato, mentre l'ex presidente a Green Bay), terranno di nuovo comizi duellanti, questa volta nella stessa città.

L'evento di Trump si terrà al Fiserv Forum di Milwaukee, dove ha accettato la nomina presidenziale del suo partito durante la Convention nazionale repubblicana di luglio. Harris sarà a poche miglia di distanza per un raduno per presentarsi agli elettori al Wisconsin State Fair Park Exposition Center.

L'ex presidente arriverà nel Wisconsin dal Michigan, un altro campo di battaglia chiave, dove ha tenuto eventi della campagna elettorale venerdì mattina.

Il raduno di Harris a Milwaukee (dove anche la famosa rapper e cantautrice Cardi B farà commenti) sarà il suo terzo evento del giorno nel Wisconsin. Si è fermata in una sala sindacale a Janesville, nel pomeriggio.

Mentre un gruppo di membri del sindacato ha iniziato a gridare "Signora Presidente", Harris ha risposto dicendo "Non ancora! Quattro giorni".

Il vicepresidente ha anche sostenuto che "Donald Trump non è stato amico del lavoro". Il vicepresidente si è poi diretto ad Appleton per presiedere un comizio in una scuola.

I candidati alla vicepresidenza dei partiti democratico e repubblicano, rispettivamente il governatore del Minnesota Tim Walz e il senatore JD Vance dell'Ohio, hanno entrambi attraversato il Wisconsin, mentre importanti sostenitori, tra cui gli ex presidenti Obama e Clinton per Harris, si sono paracadutati nello Stato del Badger.

Entrambe le campagne e i loro comitati e super PAC hanno anche inondato le onde radiofoniche del Wisconsin, e con spot televisivi nella fase conclusiva, che precede il giorno delle elezioni della prossima settimana.

Il Wisconsin, insieme al Michigan e alla Pennsylvania, sono i tre stati della Rust Belt che costituiscono il cosiddetto "muro blu" dei democratici. Essi hanno vinto, in modo sicuro, in tutti e tre gli Stati per un quarto di secolo, prima che Trump li conquistasse di misura alle elezioni del 2016 contro la candidata del partito democratico Hillary Clinton per vincere la Casa Bianca.

Quattro anni dopo, nel 2020, il presidente Biden ha spazzato via tutti e tre gli Stati con un margine risicato, riportandoli nella colonna dei democratici e sconfiggendo Trump. Nel Wisconsin, Biden ha vinto con poco più di 20.000 voti su oltre 3,2 milioni di voti espressi.

Con una corsa sul filo di lana, l'esito potrebbe, probabilmente, dipendere dall'affluenza alle urne nel Wisconsin.

La campagna di Harris sottolinea di avere oltre 50 uffici in 43 contee nello stato e 250 dipendenti coordinati a tempo pieno sul campo.

Sottolineano di aver bussato a più di 1,5 milioni di porte nella battaglia per i 10 voti elettorali del Wisconsin. La campagna di Trump, sottolineando la rivalità nel football professionistico tra i Green Bay Packers del Wisconsin e i vicini Vikings del Minnesota, ha preso di mira il vicepresidente.

"Kamala Harris non sa nulla del Wisconsin: ha scelto un tifoso dei Vikings come suo compagno di corsa. Gli elettori del Wisconsin stanno già aumentando il punteggio per il presidente Trump, come dimostrato dal suo vantaggio nei sondaggi, incoraggiando l'affluenza anticipata alle urne e grandi consensi da parte dei beniamini della città natale, tra cui il membro della Hall of Fame Brett Favre e l'ex governatore del Wisconsin Tommy Thompson", ha sostenuto la portavoce nazionale della campagna di Trump, Karoline Leavitt, in una dichiarazione a Fox News.

Lee, che è stato coinvolto nella politica del Wisconsin per quasi cinque decenni, ha sottolineato tutta l'attenzione che sta ricevendo il suo stato d'origine. "Ci sentiamo come se fossimo noi a scegliere il prossimo presidente", ha detto, sottolineando l'importanza di questa competizione elettorale che, alla vigilia, ha il sapore, un po' reale ed un po' hollywoodiano, d'essere foriero di svolte epocali. Come ha ben sottolineato il Direttore Editoriale di Libero, Vittorio Feltri, questa campagna elettorale è stata piuttosto desolante, sonnacchiosa e, a tratti, assurda. Consoliamoci, dunque, non sembra così solo in Italia...



