Elezioni Usa, Barack Obama in campo contro il presidente Donald Trump

Barack Obama sta sempre più entrando nella campagna presidenziale contro Donald Trump. Nel corso di una call conference con Università e College storicamente frequentati da afroamericani ha caricato i giovani laureandi.

Senza mai nominare il Presidente, Obama ha criticato la gestione della pandemia da Coronavirus ‘ Questa pandemia ha completamente e, finalmente, tolto il sipario su quello che stanno facendo gli addetti ai lavori, a volte senza nemmeno saperlo.Molti di loro non stanno nemmeno fingendo di essere al comando’.

‘Ma se il mondo sarà migliore, dipenderà anche da voi’ ha aggiunto l’ex Presidente che è sempre più coinvolto nell’appoggio all’avversario di Trump, il suo ex vicepresidente Joe Biden.

E’ questa la seconda volta in pochissimo tempo che Obama ’spara ad alzo zero’ contro l’attuale Presidente. La prima volta è stata nel corso di un discorso a ex impiegati della sua passata Amministrazione. In questa occasione Obama ha fatto nomi e cognomi e ha definito la risposta alla crisi dell’Amministrazione Trump come ‘un disastro caotico assoluto’.

E in questa occasione il past President ha sottolineato come la pandemia abbia colpito in maniera sproporzionata le comunità nere americane.

‘Una malattia come questa- ha detto Obama-mostra le diseguaglianze e gli oneri aggiuntivi che tutte le Comunità nere di questo paese hanno sempre dovuto affrontare. Così come purtroppo dobbiamo vederlo quando un uomo di colore che sta facendo jogging può correre il rischio di incontrare persone che lo fermano e gli sparano se non risponde alle loro domande. Un’ingiustizia così qui non è nuova’. E questo riferimento era per l’uccisione in Georgia di Ahmaud Arbery un giovane uomo di colore ucciso mentre faceva jogging.

Ai giovani in procinto di laurearsi Obama ha voluto dare alcuni consigli, maturati non solo dalla sua competenza professionale come avvocato, ma pure dalla sua esperienza quale organizzatore di comunità sui diritti civili.

‘Nessuna generazione-ha confermato il democratico Obama- è posizionata meglio della vostra per essere protagonisti nella guerra per la giustizia; occorre farsi alleati in questa battaglia per una causa comune ed essere coscienti che la vostra partecipazione, il vostro coraggio per difendere ciò che è giusto, il creare coalizioni, saranno azioni che diventeranno un volano positivo’.

E Barack ha concluso con ‘ l’essere inattivi creerà invece un volano negativo’.

La partita è lunga ma adesso in campo contro Trump c’è un 'peso da novanta’.