Elisabetta II, Regina di stile. I marchi e i messaggi segreti dei suoi look

Elisabetta II i suoi look a cavallo di due secoli che hanno segnato anche la storia della moda

Elisabetta II è stata soprannominata la "Regina pop", ogni suo outfit è sempre stato ricercato e studiato insieme alla sua stylist Angela Kelly, anche sua amica dagli anni novanta che le ammorbidiva le scarpe. Un guardaroba arcobaleno, i suoi abiti color pastello hanno scritto la storia anche della moda e avevano un obiettivo quello di essere sempre visibile per motivi di sicurezza. Per non parlare dei numerosi cappellini in tinta e delle famose décolleté nere dal tacco medio, con fibia oro che stemperavano l'esplosione di colori.

Ha indossato le creazioni di nuemrose griffe, che alla notizia della sua scomparsa, avevnuta ieri 8 settembre, alle 18.30, a Balmoral, le hanno dedicato numerosi messaggi d'affetto ricordandola come una delle icone di stile di quasi cento anni.

Le borse iconiche dai messaggi segreti per lo staff

Le iconiche borse che a cavallo di due secoli sono stati sotto il braccio di Elisabetta II, sono tutte simili e griffate Launer, nel suo armadio ce ne sono 200. Inoltre la prestigiosa pelletteria inglese vanta il Royal Warrant, il sigillo dei fornitori ufficiali della Corona britannica dal 1968. A questo aggiungiamo gli aneddoti legati ai messaggi che la Sovrana lanciava allo staff, a seconda di come spostava la borsa da un braccio all'altro, ad esempio se l'appoggiava sul tavolo o sul pavimento i collaboratori dovevano trovare il modo di interromperre la conversazione in tempi bevi.



I gioielli: Elisabetta II amava i diamanti



Elisabetta II amava indossare i gioielli della Corona britannica e i preziosi regali che nel tempo le ha fatto il principe Filippo. Immancabili le spille e il giro di perle reagalatole dal padre, che indossava ogni giorno quando non doveva presenziare eventi pubblici.

Altra stroria è quella legata al giorno dell'incoronazione, dove la futura Regina ha seguito un trainer per allenare i muscoli del collo per indossare l'Imperial State Crown da oltre un chilo, 2868 diamanti, 273 perle, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 5 rubini.

Elisabetta II casual e chic in campagna



Lontano dagli impegni reali, Elisabetta II si dedicava alla sua passione: la campagna e i cavalli sfoggiando sempre mise comode ed eleganti. I fotografi curiosi molte volte hanno immortalato la Sovrana a bordo del suo Range Rover Defender, che usava per gli spostamenti nelle sue tenute sempre con outfit impeccabili.