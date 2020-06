Cina, lavori conclusi per il gasdotto nel Mar Cinese Meridionale

La Cina ha completato la costruzione del primo giacimento di gas autonomo in acque profonde nel Mar Cinese Meridionale.

Il giacimento di gas Lingshui 17-2 si trova a 150 chilometri dalla provincia di Hainan nelle acque occidentali del Mar Cinese Meridionale. La regione è anche la principale area di stoccaggio di gas offshore della Cina.

Lingshui 17-2 è un giacimento di gas di acque profonde situato a profondità d'acqua di 1.500 m nel Mar Cinese Meridionale, al largo della Cina. Di proprietà e gestito dalla China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), è la prima scoperta indipendente ultra-deepwater fatta nella regione.

Le aree di acque profonde sono diventate la principale nuova fonte per la produzione globale di petrolio e gas. Il 70 percento delle risorse di petrolio e gas nel Mar Cinese Meridionale si trova in acque profonde.

L'opera segna una svolta per la Cina nello sfruttamento dei giacimenti di gas in acque profonde nel Mar Cinese Meridionale. Secondo quanto riferisce il quotidiano cinese "Global Times", il giacimento di gas Lingshui 17-2 si trova nel Mar Cinese Meridionale, vicino alla provincia meridionale cinese di Hainan.

La profondita' operativa del campo e' di 1.220-1.560 metri con migliaia di miliardi di metri cubi di riserve di gas sfruttabili. Si prevede che il giacimento sara' operativo entro la fine del 13mo piano quinquennale della Cina (2020), con una produzione annua di gas di 3-5 miliardi di metri cubi. Il progetto della conduttura in acque profonde e' tra i primi nel suo genere interamente realizzato da aziende cinesi.