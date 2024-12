Francia, l'Eliseo si prepara per l'annuncio: "Il nuovo governo sarà nominato entro oggi"

Francia, Eliseo: "Il nuovo governo sarà nominato entro oggi"

L'annuncio del governo francese di François Bayrou non arriverà prima delle 18 di oggi a causa della giornata di lutto nazionale in Francia in solidarietà con l'arcipelago di Mayotte devastato dal ciclone Chido, ha annunciato l'Eliseo. Emmanuel Macron parteciperà al minuto di silenzio che sarà osservato in tutto il Paese", "insieme agli agenti della presidenza nel cortile d'onore", ha aggiunto l'Eliseo.