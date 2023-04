Francia, polemica per la viceministra macroniana in copertina su Playboy

Polemica per la viceministra macroniana in copertina su Playboy

In piena crisi sociale per la riforma della riforma pensioni, la Francia rischia di deragliare anche sui media. L'ultimo caso quello della viceministra della Solidarietà, Marlene Schiappa, che l'8 aprile apparirà sulla copertina di Playboy, indossando un lungo vestito bianco, per una lunga intervista sui diritti delle donne. L'idea non è affatto piaciuta alla premier Elisabeth Borne che, secondo quanto riportano fonti del suo entourage, ha chiamato la sua collaboratrice per dirle che il servizio era "fuori luogo, e non del tutto appropriato nel periodo attuale".

D'altro canto non è neanche la prima volta al vertice dell'amministrazione francese che si verificano interventi poco ortodossi di questo tipo. Poco prima infatti ha suscitato reazioni polemiche da parte dell'opposizione anche l'intervista di Emmanuel Macron a Pif, un periodico a fumetti per ragazzini e adolescenti. Quanto al ministro del Lavoro Olivier Dussopt, in prima linea sulla riforma delle pensioni, lui ha recentemente accordato un intervento sul giornale Tetu, nel quale fa coming out sulla sua omosessualità.

"Siamo nel pieno di una crisi sociale - ha detto la deputata ecologista Sandrine Rousseau - e ho l'impressione che si stia lanciando una cortina fumogena tra Tetu, Pif e Playboy". "Dove è il rispetto per il popolo francese, per coloro che ora devono lavorare due anni in più, per quelli che manifestano e che perdono giorni di stipendio, per chi non riesce ad arrivare a fine mese a causa dell'inflazione? La Francia sta deragliando" ha aggiunto Rousseau.