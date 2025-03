Ucraina, Macron: "Folle restare spettatori, la Francia ha l'ombrello nucleare"

Macron ai francesi: "La nostra generazione non potrà più godere dei dividendi della pace"

Alla vigilia di un delicatissimo vertice europeo a Bruxelles per decidere come rispondere a Trump sull'Ucraina e valutare il piano di riarmo da 800 mld presentato da von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato ieri alla sua Nazione e lo ha fatto con toni solenni. "A partire dalla prossima settimana riuniremo a Parigi i capi di stato maggiore dei Paesi che desiderano assumersi le proprie responsabilità" quanto al dispiegamento in Ucraina di forze europee per garantire un eventuale trattato di pace. "La Patria - ha detto Macron in tv e lo riporta Il Corriere della Sera - ha bisogno di voi, del vostro impegno. Le decisioni politiche, le attrezzature militari, i bilanci sono una cosa, ma non sostituiranno mai la forza d’animo di una Nazione. La nostra generazione non potrà più godere dei dividendi della pace. Dipende solo da noi che i nostri figli possano invece raccogliere domani i dividendi del nostro impegno. In quel caso ce la faremo, insieme".

"Stiamo entrando - ha detto Macron - in una nuova era", e ha parlato poi della Russia come di "una minaccia per la Francia e per l’Europa". "Chi può pensare che la Russia di oggi si fermerà all’Ucraina?". "Di fronte a questo mondo di pericoli, restare spettatori sarebbe una follia". In ogni caso, ieri sera Macron ha ricordato che la Francia possiede una "forza di deterrenza nucleare", e ha ribadito di essere disposto a discutere con gli europei sul modo di mettere questa protezione nucleare a disposizione degli altri Paesi.

Il summit di oggi a Bruxelles, secondo diverse fonti diplomatiche, sarà molto complicato. È fondamentale dare un’immagine di unità. Interverrà di persona anche il presidente ucraino Zelensky durante il pranzo di lavoro, per poi lasciare la discussione sull’Ucraina ai leader Ue che saranno soli nella stanza e senza telefoni o device per garantire la massima riservatezza e libertà.