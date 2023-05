Francia, polemiche sul ministro Le Maire. Scrive un romanzo con scene hot

I francesi contro Le Maire per il suo romanzo con dettagli sessuali

Polemica in Francia su Bruno Le Maire. Il ministro dell’Economia e delle Finanze francese ha pubblicato il quinto libro da quando nel 2017 ha cominciato a ricoprire questo incarico. Come spiega il Corriere della Sera, "stavolta si tratta non di un saggio ma di un romanzo ambizioso, Fugue américaine, edito dalla prestigiosa maison Gallimard".

Come riassume il Corriere, si tratta di "quattrocento e ottanta pagine che raccontano la storia di due fratelli newyorchesi, Franz e Oskar Wertheimer, e del loro viaggio a Cuba nel 1949 per assistere a un concerto del grande pianista Vladimir Horowitz. Ma di queste 480, è soprattutto una mezza pagina dal carattere erotico ad avere attirato l’attenzione, lo scherno, e anche la rabbia di molti francesi sui social media e nelle manifestazioni. Il narratore Oskar parla del suo incontro sessuale con Julia per 19 righe, tra ciclo mestruale e sodomia".

Le frasi del libro sono state subito riprese nei cortei, "durante le proteste del primo maggio contro la riforma delle pensioni. Tre giorni fa un gruppo di contestatori ha aspettato il ministro sul marciapiede, all’uscita di uno studio tv, per urlargli addosso a mo’ di slogan le parole («dilatata come non mai») pronunciate da Julia nel libro. Il clima sociale in Francia è talmente degradato che a Le Maire l’antica passione per la letteratura non viene più perdonata", conclude il Corriere della Sera.