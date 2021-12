Francia, sinistra inesistente nei sondaggi. L'ultima carta è Taubira

Verso le elezioni francesi 2022: i socialisti ai minimi termini. Taubira ultima carta

L'ex ministra della Giustizia francese Christiane Taubira sostiene le Primarie popolari del centrosinistra in vista delle presidenziali del 2022. Dopo aver annunciato ieri che starebbe "valutando" la sua candidatura alle presidenziali, oggi Taubira rilancia e sostiene le primarie, gia' proposte dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, indicandole come "l'ultima opportunita' per costruire un'unione" della sinistra. Taubira ha affermato di voler "continuare ad andare avanti con determinazione nel rispetto di tutti".

Ecco chi è Christiane Taubira, possibile candidata unitaria della sinistra francese

Racconta di lei il Corriere della Sera: "Molto amata dalla sinistra dei valori, che chiude un occhio sulle posizioni talvolta liberali in economia, Taubira è un grande personaggio: nata alla Caienna, Guyana, fazzoletto diterra francese in Sudamerica, allevata assieme a 10 fratelli e sorelle da una madre infermiera abbandonata dal marito, ha esordito in politica tra gli indipendentisti con il marito Roland Delannon dal quale avrà quattro figli, per arrivare nel Parlamento di Parigi nel lontano 1993 e entrare poi a fare parte del gruppo socialista".

Christiane Taubira e' una delle 10 candidate selezionate da Primarie Popolari, spiega Agenzia Nova, un processo cui il leader di La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, e l'esponente di Europa Ecologia I Verdi, Yannick Jadot, si sono rifiutati di partecipare. Il voto delle Primarie popolari si terra' fra il 27 e il 30 gennaio e quasi 300 mila persone si sono gia' iscritte per partecipare.