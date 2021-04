Francia, sorella di Carla Bruni difende i terroristi. L'appello a Macron

Neanche il tempo di iniziare una collaborazione tra Francia e Italia con l'arresto di 9 terroristi italiani a Parigi, che già sono scattate le contromosse da parte dei francesi. Intanto sono già stati tutti scarcerati e messi in libertà vigilata e poi sul quotidiano Liberation, attraverso una lettera pubblica è arrivata la difesa d'ufficio ad opera di diverse personalità dello spettacolo e della cultura, che hanno firmato un appello al presidente Emmanuel Macron, - si legge su Repubblica - «per mantenere l’impegno preso dalla Francia» nei confronti degli esiliati italiani per cui è stata richiesta l’estradizione.

Fra loro, in prima linea, si è schierata anche la sorella di Carla Bruni, Valeria Bruni-Tedeschi. Con lei gli altri firmatarii dell'appello sono stati: Georges Didi-Huberman, Annie Ernaux, Costa-Gavras, Jean-Luc Godard. Nella lettera si sottolinea che tutte le persone uscite dalla clandestinità «hanno rispettato il loro impegno a rinunciare alla violenza». «Alcuni in Italia li usano come spaventapasseri per obiettivi di politica interna che non ci riguardano».