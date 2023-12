Francia, tunnel sotto la Manica chiuso per sciopero. Sospesi tutti treni

Francia, chiuso il tunnel sotto la Manica per sciopero. Sospesi tutti treni

Tutti i servizi dell'Eurotunnel sono stati "temporaneamente sospesi" a causa di "scioperi inattesi" del personale francese. Lo riporta Sky News. "A causa di uno sciopero in Francia, tutti i servizi Le Shuttle sono stati temporaneamente sospesi. Ci scusiamo per il ritardo del vostro viaggio. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a breve", si legge nella comunicazione diffusa da Eurotunnel. Tutti i treni Eurostar che circolano nel tunnel così come le navette che trasportano auto e camion sono quindi bloccati fino a nuova disposizione, mentre sono già iniziate le prime partenze per le festività. Lo sciopero, indetto dai sindacati francesi, ha provocato "la completa interruzione del servizio e la chiusura dei nostri terminal in Francia e nel Regno Unito ", ha riferito in un comunicato Getlink, la società madre di Eurotunnel e gestore del tunnel sotto il Canale della Manica. Le organizzazioni sindacali hanno rifiutato il bonus eccezionale di mille euro annunciato a fine anno dalla direzione e hanno indetto uno sciopero per chiederne il triplo.

Il blocco dell'Eurotunnel "è inaccettabile. Una soluzione deve essere trovata immediatamente. Mi rivolgo a chi ha la responsabilità di assicurare la circolazione e le partenze per le vacanze". Così il ministro dei Trasporti francese Clement Beaune, è intervenuto su X dopo che tutti i servizi della linea sotto la Manica sono stati sospesi "temporaneamente", per degli scioperi "inattesi" del personale.