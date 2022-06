Fusaro: "Effetto boomerang delle sanzioni: scatta la dipendenza Ue - Usa"

Gas russo, Fusaro: "Le sanzioni colpiscono i sanzionati: così l’Europa si prepara a dipendere da Washington"

Non accenna a fermarsi il clamoroso effetto boomerang provocato dalle sanzioni imposte alla Russia. L’Europa, infatti, soccombe a causa dei suoi stessi blocchi imposti a Mosca, secondo quanto detto da Diego Fusaro. Le sanzioni colpiscono in pieno volto il sanzionante: l’Europa si ritrova senza gas russo. Come uscirne? Rivolgendosi direttamente a Biden. Ancora una volta si fortifica la dipendenza dell’Unione Europea da Washington. Un desiderio per la Casa Bianca: l’ufficiale divorzio tra Europa e Russia.

Intanto il rublo esce forte e vittorioso dalle sanzioni, non potremmo dire lo stesso per l’euro. Le scelte di Draghi si stanno rivelando vantaggiose per l’Italia? Ci sarebbe da domandarsi quale sia il campo di eccellenza di questo autoproclamato “governo dei migliori”: nella distruzione dell’economia europea? E' quanto sostiene Diego Fusaro nei suoi "Lampi di pensiero" su Radio Radio.

"Lo abbiamo detto e lo ridiciamo, di per sé l’Europa non avrebbe alcun interesse a fare le sanzioni alla Russia - chiosa Fusaro -, eppure le fa perché è costretta da Washington, dall’interesse a stelle e strisce rispetto al quale l’Europa tutta è una colonia. Il governo dei migliori – l’autoproclamato governo dei migliori – in Italia, capitanato dall’Euroinomane di Bruxelles Mario Draghi, ci porta nell’abisso. Facendo quelle sanzioni ci porta letteralmente nell’abisso. Governo dei migliori, esattamente in cosa? Voi sapete bene che migliori può essere una vox media. Si può essere migliori anche nel fare il male o, nel caso specifico, si può essere anche i migliori sfasciacarrozze. Questo è il caso del cosiddetto governo dei migliori".