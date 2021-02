G7, i leader: "Lavoreremo insieme per sconfiggere il Covid"

I leader del G7: "Lavoreremo insieme contro il Covid"

I leader del G7 al termine del summit in videoconferenza rilasciano una dichiarazione, rendendo noto che il Gruppo dei Sette, oggi 19 febbraio 2021, si è riunito e ha deciso di fare squadra contro il Covid e per ricostruire meglio. "Attingendo ai nostri punti di forza e valori come economie e società democratiche e aperte", annunciano i leader, "lavoreremo insieme e con gli altri per fare del 2021 un punto di svolta per il multilateralismo e per dare forma a una ripresa che promuova la salute e la prosperità della nostra gente e del pianeta".

G7: crescita omogenea e sostenibile con digitale assieme a G20

I leader del G7 puntano a una crescita economica omogenea e sostenibile, che sfrutti l'economia digitale e proceda in collaborazione con il G20, e con la Cina, "in modo che nessuna regione geografica o persona, indipendentemente dal sesso o dall'etnia, venga lasciata indietro", si legge nelle conclusioni del vertice virtuale di oggi. I 7 puntano a "promuovere la resilienza economica globale, sfruttare l'economia digitale con un flusso libero di dati con fiducia, cooperare a un sistema commerciale multilaterale moderno, più libero ed equo, basato su regole".

Von Der Leyen: "Gli Usa investono in covax, sono tornati davvero"

"Mi ricordo bene come, due anni fa, Joe Biden promise, alla Munich Security Conference: 'Torneremo'. E lo abbiamo appena sentito, gli Usa sono tornati. E' stato emozionante vedere gli Usa promettere fondi per Covax: sono tornati davvero". Lo ha sottolineato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante la Munich Security Conference, quest'anno on line.