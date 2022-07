Gas: in Germania le città preparano spazi comuni riscaldati

In Germania, alcune città stanno organizzando spazi pubblici riscaldati per il prossimo inverno, in maniera da poter ospitare gratuitamente quanti, in vista della stagione fredda, non potranno permettersi di pagare le bollette rincarate dall'aumento del costo del gas. Lo scrive il quotidiano tedesco Bild am sonntag. Il quotidiano cita espressamente il caso di Ludwigshafen (Renania-Palatinato) dove si sta attrezzando un centro sportivo al coperto, che era stato precedentemente utilizzato per le vaccinazioni anti-Covid, e dove le persone potranno anche dormire. Ma anche le città Neustadt, Frankenthal e Landau.