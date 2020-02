Gaza: Jihad islamica torna a minacciare Israele dopo uccisione di 2 persone

Gaza: Jihad islamica torna a minacciare Israele

La Jihad islamica e' tornata a minacciare Israele dopo che la scorsa notte la aviazione israeliana ha colpito diversi suoi obiettivi nella striscia di Gaza e nella zona di Damasco. "Gli attacchi dei sionisti in Siria e la morte la' di due dei nostri combattenti - ha affermato Abu Hamza, portavoce dell'ala militare della Jihad islamica - sono un episodio che non puo' essere ignorato e che non passera' sotto silenzio. Il conto resta aperto". Ieri la Jihad islamica aveva rivendicato la paternita' dei lanci di oltre 30 razzi verso Israele in reazione alla uccisione di un altro suo miliziano in un incidente di confine. Secondo la radio militare Israele ha intanto avvertito Hamas che deve impedire alla Jihad islamica di compiere nuoveviolenze. In caso contrario, ha aggiunto la emittente, in nuovi raidsarebbero colpiti anche obiettivi militari di Hamas.

Siria: raid Israele contro Jihad a Damasco, attivata antiaerea

Le forze aeree israeliane hanno compiuto un raid nei pressi della capitale siriana Damasco, contro postazioni della Jihad islamica. Lo ha reso noto l'esercito israeliano che nelle scorse ore ha portato a termine raid anche sulla Striscia di Gaza. Le difese anti-aeree siriane sono state attivate contro attacchi "nemici" vicino alla capitale Damasco, ha riferito l'agenzia di stampa statale Sana.

M.O.: esercito Israele uccide palestinese vicino a confine Gaza

Le forze armate israeliane hanno sparato a un palestinese sospettato di aver piazzato una bomba vicino al confine di Gaza, prima di estrarre il suo corpo con un bulldozer, ha detto l'esercito. "Dopo aver sventato con successo l'attacco vicino al recinto della Striscia di Gaza questa mattina, un bulldozer dell'IDF (esercito israeliano) ha estratto il corpo di uno degli aggressori", ha detto una portavoce militare.