Gb, Sunak e la sua piscina da riscaldare. Tra il premier e i britannici è gelo

Gb, Sunak e i "capricci" da ricco. Britannici irritati col premier

Il premier britannico continua ad essere al centro delle critiche per le sue scelte, non solo politiche ma anche private. Ai britannici non piace il suo ostentare continuamente la ricchezza e non perdono occasione per sottolineare il loro malcontento. Mentre il Paese è in crisi dopo le conseguenze della Brexit, il premier non perde occasione per rimarcare il suo status sociale da ricco. L'ultimo episodio - si legge sul Giornale - è relativo al riscaldamento della sua piscina privata. Ha suscitato l’invidia e l’irritazione di non pochi britannici la recente notizia che il Primo Ministro Rishi Sunak ha appena chiesto e ottenuto un aggiornamento della rete elettrica locale del luogo dove si trova una delle sue abitazioni per far fronte alle necessità energetiche della sua favolosa piscina riscaldata. Nulla di illegale sia chiaro, tutte le spese saranno coperte dallo stesso Sunak, ma sicuramente una mossa impropria in un momento in cui la maggioranza dei suoi elettori deve ridurre le ore di riscaldamento perché non riesce a pagare le bollette i cui prezzi sono balzati alle stelle.

Poiché questo - prosegue il Giornale - non è certamente un problema del Premier - che insieme alla moglie è una delle persone più ricche del Regno Unito - nella remota parte del North Yorkshire dove la famiglia Sunak si reca a trascorrere i weekend sono state installate delle apparecchiature ulteriori e una nuova connessione della rete di fornitura nazionale in grado di fornire energia extra alla casa del capo del governo. L’edificio, che si trova in zona isolata, in mezzo al verde e circondato soltanto da alcune fattorie, è infatti provvisto non solo di una piscina riscaldata, ma anche di una palestra e da una serie di campi da tennis. Così, tanto, per non farsi mancare nulla. La costruzione della piscina privata lunga ben 12 metri è stata completata proprio mentre molte piscine e bagni pubblici, compresi quella della costituente del Premier, si sono visti costretti a ridurre i loro orari di apertura a causa dell’aumento dei prezzi della fornitura elettrica.