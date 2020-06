Germania, Angela Merkel dice no a un quinto mandato da cancelliera

Angela Merkel non pensa ad un quinto mandato da cancelliera federale. Rispondendo ad una domanda durante una trasmissione del secondo canale pubblico Zdf, che chiedeva se intende mettersi a disposizione per una nuova candidatura data la situazione creatasi con la crisi del coronavirus, Merkel ha risposto seccamente: “No, davvero no”, per aggiungere poi che si tratta di un no “molto netto”. Tra gli altri, era stato lo stesso ministro all’Interno Horst Seehofer ad evocare la possibilità di un nuovo mandato di Angela Merkel, grazie alla sua capacità di gestire “con grande forza” la crisi della pandemia. Tra i giornali che avevano ipotizzato la possibilità di un “Merkel V”, la Bild Zeitung e l’autorevole Handelsblatt.