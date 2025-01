Germania, linea durissima anti-migranti. Cdu e Afd votano insieme a un mese dalle elezioni

Germania, Cdu e Afd votano insieme contro i migranti. Prove generali per governare insieme

La Germania fa le prove generali per il prossimo governo in vista delle elezioni del prossimo 23 febbraio. Giornata storica ieri al parlamento tedesco, la mozione politica della Cdu di Friedrich Merz sulla stretta sui migranti passa al Bundestag grazie al voto favorevole dell'estrema destra di Afd. Con 348 voti a favore, 345 contrari e 10 astensioni - riporta l'Ansa - è stata approvata la mozione politica (per ora non vincolante) che comprende i controlli permanenti alle frontiere e un'accelerazione sulle espulsioni degli irregolari. Respinta invece la mozione che chiedeva anche la detenzione a tempo indeterminato di chi è colpito dall'obbligo di lasciare il paese.

Uno scontro accesissimo ha preceduto la votazione, con il cancelliere Olaf Scholz che ha messo in guardia il principale avversario da "un grave errore, un imperdonabile errore", accusandolo fra l'altro di violare le regole europee come nell'Ue fa soltanto Viktor Orban. "Una cosa del genere non l'avrebbero mai fatta Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Willy Brandt e neanche Angela Merkel", ha elencato il cancelliere, accusando Merz di "populismo" e di essere un "giocatore di azzardo", profilo inadeguato a guidare la Repubblica federale. In questo clima infuocato tra meno di un mese si vota, la strana alleanza tra Cdu e Afd fa tremare i socialisti di Scholz.