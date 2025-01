Almasri, la Germania ha avvisato la Corte: "Sta venendo in Italia". Aumentano i sospetti

Almasri, tutto quello che non torna. Il mancato intervento della Germania (che sapeva)

Il caso Almasri si ingigantisce ogni giorno di più, dopo l'avviso di garanzia arrivato alla premier Meloni, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, emergono nuovi retroscena sul viaggio in Europa del torturatore libico, accusato dalla Corte dell'Aia di crimini contro l'umanità. La Germania - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - sarebbe stata al corrente della presenza di Almasri sul suo territorio ma non avrebbe agito. Almasri girava l’Europa con un passaporto caraibico, in virtù del quale aveva ottenuto, a novembre, anche un visto decennale di ingresso negli Stati Uniti. La circostanza era nota da luglio alla Germania, e solo a lei, dove il 45enne ha passato tre giorni a metà gennaio, prima di arrivare in Italia e innescare una crisi internazionale con il suo arresto.

Alle autorità di Berlino - prosegue Il Corriere - la Corte penale aveva infatti inviato una sorta di segnalazione senza indicazioni di intervento, che è poi diventata un obbligo di arresto la notte tra 18 e 19 gennaio, quando Almasri era da poche ore in Italia e un funzionario tedesco aveva informato di questo spostamento la stessa Corte. Almasri si muove con tre accompagnatori, che vengono fermati assieme a lui per un controllo dalla polizia tedesca lungo il viaggio. Si è detto che Almasri sia stato lasciato andare perché, come è vero, la richiesta di arresto della Cpi, risalente al 2 ottobre, non era stata ancora esaminata e su di lui, dunque, non c'erano pendenze. Ma la stessa Cpi aveva già inserito il 10 luglio il nome del generale nei canali ufficiali della cooperazione tra Stati membri con una "nota blu" diretta alla sola Germania.