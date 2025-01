Almasri, l'ex procuratore aggiunto di Milano Robledo: “La liberazione un pasticcio inaccettabile"

Almasri, l'ex procuratore aggiunto di Milano Robledo: “La liberazione un pasticcio incivile”

Alfredo Robledo, ex procuratore aggiunto di Milano, sulla vicenda Almasri è durissimo nei giudizi sul Governo Meloni e sulla liberazione del capo della Polizia libica: “Hanno fatto un grande pasticcio, hanno permesso che in Libia si festeggiasse il rientro di un assassino; un Paese civile come l'Italia non può accettare queste cose”.

Dottor Robledo cosa non l'ha convinta in questa vicenda?

“Abbiamo ascoltato spiegazioni assurde, sarebbe stato meglio il silenzio, soprattutto per gente come Donzelli. Allora mi chiedo: ma ce l'avete un po' di dignità”?

Gli atti compiuti dal Tribunale di Roma su Almasri, secondo lei sono stati corretti?

“Gli atti di Roma sono ineccepibili. Quello che è mancato è il ruolo del ministro. Da quello che ho potuto sentire è stata rallentata una procedura che è venuta meno. Per il ministro oltre la responsabilità politica c'è anche quella degli atti compiuti”.

Secondo lei il Governo Meloni ora è più debole?

“Non credo, si è fatta una totale confusione. La vicenda non incide minimamente”.

C'è chi parla di “una via giudiziaria” esiste?

“Al di là delle iniziative sprovvedute e inopportune di qualche singolo, la via giudiziaria non esiste”.

Le grandi inchieste di Alfredo Robledo

Attivo dal 1977, Alfredo Robledo ha lasciato la magistratura a fine 2018 dopo aver lavorato su una serie di inchieste scottanti: dai fondi della Lega agli appalti per Expo Milano, sino a quella su Google per la diffusione di video con l'accusa di concorso in diffamazione.

Ma la sua fama extra indagini la deve allo scontro con il Procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati che gli costò il trasferimento a Torino da parte del Csm, ma come giudice. Poi la pensione. Ora è presidente della Sangalli, un'azienda leader del settore ambientale.