Georgia sotto sopra, ancora caos: a Tbilisi la polizia usa la forza, arrestato un leader della protesta

Georgia ancora in subbuglio, dopo la quarta notte di proteste per Europa, le forze speciali hanno fatto uso della forza per sgomberare i manifestanti di fronte al Parlamento a Tbilisi utilizzando idranti e gas lacrimogeni. Tra gli arrestati ci sono Zurab Japaridze, uno dei leader del partito di opposizione 'Coalizione per il cambiamento', e diversi giornalisti. Lo riportano i media locali.

Caso in Georgia: 224 arresti, 21 agenti feriti

Il ministero degli Interni georgiano ha reso noto questa mattina che 21 agenti di polizia hanno riportato ferite, alcune "gravi", durante le manifestazioni e gli scontri di ieri e che un totale di 224 persone sono state arrestate dall'inizio delle proteste. La presidente filo-occidentale della Georgia, Salome Zurabishvili, ha affermato oggi che la mobilitazione pro-europea non mostra "alcun segno di arresto" nel Paese caucasico, scosso da manifestazioni quotidiane contro il governo dalla scorsa settimana.

Mosca: "In Georgia si tenta un nuovo Maidan"

"C'è un tentativo di aggravare la situazione. Abbiamo visto eventi simili in diversi paesi. Il parallelo più diretto che si può tracciare è con gli eventi del Maidan in Ucraina. Tutti segni di un tentativo di realizzare una rivoluzione arancione". Così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha commentato le proteste in Georgia contro la decisione del governo di rinviare i colloqui di adesione all'Unione europea e gli scontri tra polizia e manifestanti. Lo riporta l'agenzia Interfax.