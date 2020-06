Giappone, un "ufo" avvistato a nord-est: ma forse è una sonda straniera

Giappone, un "ufo" avvistato a nord-est del Paese: scoppia il caso

È stato avvistato giovedì nei cieli del Giappone un oggetto simile a un pallone-sonda meteorologico che non è ancora stato identificato dalle autorità del Paese. Nelle scorse ore è stato trascinato dale correnti aeree sull'Oceano Pacifico, al largo della prefettura di Sendai.

Pronti per un eventuale contatto

Intanto nel Paese nipponico ci si sta preparando per un eventuale contato' "Ad essere onesti, non credo negli UFO - ha detto il ministro della Difesa Taro Kono -. Ma poiché il Dipartimento della Difesa USA ha pubblicato un video di questo tipo, mi piacerebbe conoscere il loro approccio alla circostanza di un contatto ufo, o di più contatti ufo”. L'oggetto è stato classificato come "volante non identificato" (ufo), avvistato da residenti delle prefetture di Miyagi e Fukushima. Le autorità giapponesi non sono state in grado di individuarne l'origine e la funzione, nonostante una serie di osservazioni ravvicinate effettuate per mezzo di elicotteri. Alcuni osservatori ritengono che l'oggetto sia un pallone d'osservazione inviato da un altro Paese, ma per il momento le autorità hanno deciso di non intervenire, constatando che "l'ufo" non costituisce un pericolo per il traffico aereo.