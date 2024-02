Guerra a Gaza, Israele: "Due Stati? non è tempo di regali ai palestinesi"

Guerra in Israele, Netanyahu: "Due Stati? non è tempo di regali ai palestinesi"

L'ufficio di Netanyahu respinge le richieste di una soluzione a due Stati, affermando che "non è il momento" di parlare di "regali" ai palestinesi. Lo riportano i media israeliani. "Ora non è il momento di parlare di regali per il popolo palestinese", ha detto alla CNN Avi Hyman, portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano, durante una conferenza stampa, riferendosi all'ipotesi di uno Stato palestinese.

Secondo Haaretz la CNN aveva chiesto a Hyman informazioni su un rapporto del Washington Post secondo cui l'amministrazione Biden e "un piccolo gruppo di partner del Medio Oriente" stanno lavorando per formulare un piano di pace globale, che "potrebbe essere annunciato già nelle prossime settimane". Hyman ha risposto: "Ecco Israele, siamo ancora all'indomani del massacro del 7 ottobre". "Ora è il momento della vittoria, della vittoria totale contro Hamas. E continueremo sulla strada verso la vittoria. Tutte le discussioni sul giorno dopo Hamas si svolgeranno il giorno dopo Hamas", ha detto Hyman.