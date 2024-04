Guerra, "Attacco Iran in 24-48 ore". L'Idf: "Ucciso capo sicurezza di Hamas"

Guerra in Medio Oriente, l’Idf: “Ucciso il capo della sicurezza interna di Hamas”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) e lo Shin Bet affermano che il capo della sicurezza interna di Hamas a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, è stato ucciso ieri in un attacco aereo. Oltre ad avere il ruolo di capo della polizia di Hamas a Jabalia, Radwan Muhammad Abdullah Radwan, secondo l'Idf e lo Shin Bet, era un agente dell'ala militare del gruppo palestinese. "Radwan ha dato ordini agli agenti di Hamas ed è stato responsabile di ordinare ai terroristi armati di prendere il controllo dei camion degli aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza", afferma l'esercito israeliano in una nota, come riporta il Times of Israel.

Guerra in Medio Oriente, Gallant: “Un attacco diretto dall’Iran avrà la risposta adeguata”

"Un attacco diretto dell'Iran comporterà una appropriata risposta da parte di Israele". Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav, Gallant, in una conversazione telefonica - la seconda in pochi giorni - con il suo omologo Usa Lloyd Austin. I due - secondo una nota ufficiale - hanno discusso della "preparazione ad un attacco iraniano contro lo Stato di Israele, che potrebbe portare ad un'escalation nella regione".

Guerra in Medio Oriente, raid dell’Idf in Cisgiordania: uccisi due palestinesi

Due persone sono state uccise dalle forze israeliane a Tubas, in Cisgiordania. Lo rende noto la Mezzaluna Rossa Palestinese, precisando che l'Idf ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un uomo nel campo di Far'a, e il secondo nella sua auto a Tubas. Ferite almeno altre tre persone nella città, di cui una gravemente. Anche un'ambulanza della Prcs, che rispondeva alle segnalazioni di vittime nel campo, è stata colpita dal fuoco israeliano, mentre un paramedico volontario all'interno del veicolo è stato picchiato e arrestato, scrive al Jazeera.

Guerra in Medio Oriente, Wall Street Journal: “Israele si prepara ad attacco Iran in 24-48 ore”

Israele si sta preparando a un attacco diretto dall'Iran nelle prossime 24-48 ore. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'attacco colpirà il territorio di Israele.