Guerra, escalation. Putin annuncia: "Il super missile Sarmat è pronto all'uso"

Guerra Russia Ucraina, convocato al Cremlino l'amabsciatore italiano

La guerra in Ucraina continua senza sosta ormai da quattro mesi ma nelle ultime ore il conflitto sembra subire un'escalation. Da Mosca sono arrivate parole pesantissime e dure prese di posizione da parte di Putin, che ha convocato l'ambasciatore italiano al Cremlino. "Entro la fine dell'anno - ha annunciato il presidente russo - il primo missile "Sarmat" sarà in servizio di combattimento". Si tratta del super missile capace di raggiungere Berlino in 106 secondi. Il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov è tornato a usare toni minacciosi nei confronti dei combattenti stranieri catturati dai russi: «Non possiamo escludere per loro la pena di morte». Una corte del Donbass filo russo ha già emesso una condanna alla pena capitale per tre miliziani (due cittadini britannici e uno marocchino) fatti prigionieri in combattimento.

Secondo Peskov questi soldati «non sono coperti dalla convenzione di Ginevra». L'Ucraina non ha cercato di riallacciare il dialogo con Mosca dopo la visita a Kiev dei capi di governo di Francia, Germania e Italia. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Mosca risponderà presto alla decisione di Vilnius di dichiarare il blocco dei trasporti nella regione di Kaliningrad e il popolo lituano subirà seriamente le conseguenze di queste misure: lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolai Patrushev in un incontro a Kaliningrad sui temi della sicurezza nazionale.