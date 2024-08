Guerra in Israele, recuperati i corpi di 6 ostaggi. Tregua, Usa: "Hamas si sta tirando indietro"

Israele, recuperati i corpi di 6 ostaggi

L'esercito israeliano ha recuperato la notte scorsa i corpi di sei ostaggi a Gaza, tra cui quelli di Yoram Metzger, Yagev Buchstab, Nadav Popplewell e Avraham Munder. Netanyahu ha affermato che "i nostri cuori sono addolorati". I corpi sono stati recuperati nella zona di Khan Yunis nel corso di un'operazione congiunta, effettuata sulla base di informazioni di intelligence, che ha coinvolto anche unità dello Shin Bet. Secondo funzionari della Difesa alcuni degli ostaggi sono stati uccisi nel tunnel dove sono stati trovati i loro corpi ed i loro rapitori potrebbero essere fuggiti in seguito agli attacchi israeliani, abbandonando i cadaveri nel tunnel. Biden incalza: "Hamas si sta tirando indietro dall'accordo su Gaza".

"Nella notte le nostre forze hanno recuperato i corpi di sei dei nostri ostaggi che erano prigionieri dell'organizzazione terroristica assassina di Hamas: Avraham Munder, Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger e Nadav Popplewell. I nostri cuori sono addolorati per questa terribile perdita. Mia moglie Sarah ed io porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle care famiglie", ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu dopo che l'esercito (Idf) ha recuperato i cadaveri di sei ostaggi. "Vorrei ringraziare i coraggiosi combattenti e comandanti dell'Idf e dello Shin Bet per il loro eroismo e la loro azione determinata. Lo Stato di Israele continuerà a fare ogni sforzo per riavere tutti i nostri ostaggi, quelli vivi e quelli deceduti", ha aggiunto.

L'agenzia di difesa civile di Gaza gestita da Hamas ha annunciato che sette persone sono morte in un attacco dell'esercito israeliano contro una scuola che ospitava sfollati. L'Aeronautica militare israeliana ha lanciato questa mattina un attacco contro "terroristi che operavano all'interno di un centro di comando e controllo di Hamas" nascosto all'interno del complesso scolastico 'Mustafa Khaft' a Gaza City: lo ha reso noto l'esercito (Idf) su Telegram. "I terroristi di Hamas hanno utilizzato il centro di comando e controllo per pianificare ed eseguire attacchi contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele", prosegue il comunicato.

Almeno nove palestinesi sono stati uccisi e altri cinque feriti a seguito degli attacchi dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo ha riferito Al Jazeera del Qatar. Le vittime sono state uccise quando l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un condominio in un campo profughi nella parte centrale della Striscia. Altre quattro persone sono morte dopo che i militari israeliani hanno aperto il fuoco su un veicolo civile a Rafah. Cinque i feriti a Khan Yunis, sempre nel sud. Almeno 35 palestinesi sono stati uccisi a Gaza durante la notte, secondo Al Jazeera.

Hezbollah ha annunciato di aver lanciato raffiche di razzi contro postazioni dell'esercito israeliano sulle alture occupate e annesse del Golan, come "rappresaglia" per gli attacchi subiti ieri nel Libano orientale. Secondo il gruppo filo-iraniano i suoi combattenti hanno lanciato "intense raffiche di razzi" contro due postazioni militari sul Golan, "in risposta all'attacco del nemico israeliano nella regione della Bekaa". Ieri sera, Israele ha preso di mira i depositi di armi di Hezbollah nella regione.

L'esercito israeliano ha annunciato che una salva di 55 razzi è stata lanciata nel nord di Israele dal Libano, alcuni sono stati intercettati e abbattuti mentre altri sono caduti in aree aperte. Non ci sono vittime. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere gli incendi causati dai razzi mentre l'Aeronautica militare ha colpito uno dei lanciatori utilizzati per colpire Israele.