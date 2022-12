Guerra in Ucraina: Putin, "Voglio la fine del conflitto il prima possibile"

Guerra in Ucraina, Putin vuole la fine del conflitto

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto di volere la fine del conflitto in Ucraina il prima possibile. "Ci impegneremo affinche' tutto questo finisca. E prima e', meglio e', ovviamente", ha detto il capo del Cremlino in una conferenza stampa.

Mosca, "Zelensky è il figlio di p... dell'Occidente"

Ma non sembrano andare in quella direzione le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: "Volodymyr Zelensky è il figlio di p... dell'Occidente", ha dichiarato nel corso del quotidiano punto stampa, dopo la visita a Washington del leader ucraino. "E' il loro figlio di p... e quindi tutto gli è concesso. Soprattutto non è solamente il loro figlio di p..., ma anche uno strumento di contrasto al nostro Paese".

Putin, contromisure a price petrolio lunedi' o martedi'

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che firmera' un decreto con le misure di risposta al tetto dei prezzi del petrolio russo. Lo riporta Ria Novosti. "Penso che firmero' il decreto lunedi' o martedi'", ha affermato il leader russo sottolineando che "sono misure precauzionali".

Ucraina, Zelensky: torno da visita in Usa con buoni risultati

Volodymyr Zelensky è tornato in Ucraina "con buoni risultati". Così nel suo primo videomessaggio dopo la sua visita a Washington. Il presidente ucraino ha ringraziato Joe Biden "per il suo aiuto, la sua leadership internazionale e la sua determinazione a vincere", in un video pubblicato sui social media. "Stiamo portando in Ucraina, nel Donbass, a Bakhmut e nel sud le decisioni che le nostre forze di difesa stavano aspettando", ha spiegato. Ha aggiunto di aver incontrato il presidente della Polonia, Andrzej Duda, mentre tornava a casa oggi e lo ha ringraziato "per tutto ciò che fanno per l'Ucraina e la nostra protezione: la protezione dell'Europa".