Guerra in Ucraina, sale la tensione a Kursk. Primi scontri tra le truppe di Kiev e i nord-coreani

Le forze di Kiev hanno avuto uno scambio a fuoco con le truppe nordcoreane nella regione russa di Kursk, vicino al confine con l'Ucraina. Lo scrive su Telegram il capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale di Kiev, Andriy Kovalenko. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con Maia Sandu, leader filoeuropea, per la sua rielezione ieri a presidente della Moldavia contro un rivale sostenuto dai socialisti filo-russi.

Seul: "Contromisure ai legami militari illegali Pyongyang-Mosca"

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha chiesto "contromisure approfondite" contro la cooperazione militare "illegale" tra Corea del Nord e Russia in forza della considerazione che la loro alleanza sempre più stretta rappresenta una minaccia significativa per Seul. In un discorso parlamentare letto dal premier Han Duck-soo, Yoon si è impegnato a rafforzare la sicurezza e la difesa in mezzo ai timori crescenti per la sicurezza poste dall'invio di truppe di Pyongyang a supporto della guerra di Mosca all'Ucraina. "La recente situazione di sicurezza internazionale e la cooperazione militare illegale tra Corea del Nord e Russia rappresentano una minaccia significativa per la nostra sicurezza nazionale. Esamineremo attentamente tutti i possibili scenari per preparare contromisure", ha affermato Yoon, rilevando che Seul ha rafforzato notevolmente la sua deterrenza contro le minacce nucleari del Nord attraverso la sua solida alleanza con gli Stati Uniti e la cooperazione trilaterale per la sicurezza che coinvolge il Giappone. Allo stesso tempo, il presidente sudcoreano si è anche impegnato ad ampliare il supporto ai disertori nordcoreani e ad aumentare la consapevolezza delle questioni relative ai diritti umani nel Paese eremita, ospitando dialoghi internazionali sulla questione. "Lavoreremo per ampliare la comprensione e il supporto della comunità internazionale per la visione di una Corea libera e unita", ha rimarcato Yoon. Il discorso ha delineato i dettagli del bilancio dell'anno prossimo di 677.4oo miliardi di won (509,7 miliardi di dollari), in aumento annuo del 3,2%: è stata la prima volta in 11 anni che un presidente in carica ha scelto di non pronunciare di persona il discorso sul bilancio, ha riferito la Yonhap. Yoon ha detto che il piano di bilancio include tagli a progetti non necessari in linea con la "sana politica fiscale", dando priorità al benessere dei gruppi vulnerabili e promuovendo la crescita economica per affrontare sfide complesse, quali assistenza sanitaria, pensioni, lavoro, istruzione, basso tasso di natalità e popolazione che invecchia. Per l'aumento delle nascite ha richiesto il sostegno parlamentare per la creazione del ministero della Strategia della popolazione contro la crisi demografica

Kiev, scontri tra nostre truppe e nord-coreani a Kursk

Le forze di Kiev hanno avuto uno scambio a fuoco con le truppe nordcoreane nella regione russa di Kursk, vicino al confine con l'Ucraina. Lo scrive su Telegram il capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale di Kiev, Andriy Kovalenko, scrive il Kyiv Independent. "Le prime truppe nordcoreane sono già state colpite a Kursk", ha detto Kovalenko, il quale non ha fornito ulteriori informazioni

Ucraina: missili russi su Kharkiv, 14 feriti

Almeno 14 persone sono rimaste ferite ieri sera in seguito ad un attacco missilistico russo contro Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto il sindaco della città, Igor Terekhov, e la polizia, come riporta Ukrainska Pravda. Terekhov ha riferito che alle 22:28 (le 21:28 in Italia) sono state udite delle esplosioni, aggiungendo in seguito che un missile ha colpito una zona densamente popolata. Il sindaco ha poi precisato: "E' stato colpito un supermercato nel distretto di Shevchenkiv, situato vicino a edifici residenziali. Secondo le informazioni preliminari, le linee elettriche sono state danneggiate. Ci sono finestre rotte nelle case vicine". Successivamente, la polizia ha segnalato 14 feriti, tra cui quattro poliziotti.

Ucraina: attacco russo su Kiev, abbattuti tutti i droni



Le difese aeree ucraine hanno abbattuto nella notte tutti i droni lanciati dalle forze russe contro la capitale Kiev: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città, Serhiy Popko, come riporta Rbc-Ucraina. "Un'altra notte con un altro attacco a Kiev da parte dei droni delle forze armate russe. Il nemico ha usato tattiche già familiari. Ma ancora una volta non ha raggiunto l'obiettivo: le nostre forze di difesa hanno fatto il massimo sforzo per neutralizzare tutti i droni del nemico", ha scritto Popko.