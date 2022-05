Guerra in Ucraina, sanzioni alla Russia? Ma senza suicidarsi come lo Sri-Lanka

Guerra Russia-Ucraina, sanzioni a Putin? Sì, ma gestite in modo intelligente

E uno! Non c’è voluto poi molto a mandare in default il primo Stato. Si tratta dello Sri Lanka (ex isola di Ceylon) che il 12 aprile 2022 ha annunciato di non poter rimborsare i prestiti contratti in scadenza per 35 miliardi di dollari. Motivazione: il caro materie prime. In via indiretta, gli effetti di tutte le sanzioni applicate alla Russia per la guerra contro l’Ucraina, ha mietuto una prima vittima affossandola definitivamente dopo la lunga “malattia” COVID19 e subito dopo con i rincari delle materie prime e del cibo.

Paesi come lo Sri Lanka basano la loro economia sul turismo e sull’esportazione di prodotti locali come il tè Ceylon, conosciuto in tutto il mondo. Il cigno nero (evento imprevisto ed inimmaginabile) abbattutosi su questo piccolo Stato ha fatto strike dell’economia ed ora sarà necessario ricorrere al Fondo Monetario Internazionale per ristrutturare il debito.

Sicuramente, questa impennata di prezzi a noi ha portato anche un forte rialzo dell’inflazione (inflazione importata) che se non ben controllata e arginata diventa immediatamente subdola, in primis con l’aumento del costo di beni e servizi e contemporaneamente per il tasso di cambio (leggi 24 febbraio 2022 rapporto EUR/USD 1,1195 oggi 09 maggio 2022 mentre scrivo EUR/USD 1,0567); buona parte dei prodotti acquistati nel mondo vengono pagati in dollari.