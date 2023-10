Guerra Israele, Netanyahu: "Spaccheremo Hamas". Usa: "Temiamo intervento Iran"

Israele: riattivata la fornitura d'acqua a Gaza

Israele ha ripreso la fornitura di acqua nella zona meridionale della Striscia di Gaza. Lo riportano i media israeliani, citando forti pressioni Usa in merito negli ultimi due giorni.

Casa Bianca: "Temiamo l'intervento dell'Iran"

La Casa Bianca ha espresso timori per un allargamento del conflitto tra Israele e Hamas e il possibile "coinvolgimento diretto" dell'Iran. "Non possiamo escludere che l'Iran scelga di impegnarsi direttamente in qualche modo. Dobbiamo prepararci per ogni possibile imprevisto", ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, guardando all'aumento delle tensioni e degli scontri con Hezbollah al confine tra Israele e Libano.

La Cina conferma all'Iran: "Sostegno ai Paesi islamici, parlare con una sola voce"

Come riporta Rai News, la Cina "sostiene i paesi islamici nel rafforzare l'unità e il coordinamento sulla questione palestinese" al fine di parlare "con una sola voce". E' quanto ha detto il massimo diplomatico di Pechino, Wang Yi, nel corso di una telefonata avuta oggi con l'omologo iraniano Hossein Amir-Abdollahian. "La comunità internazionale dovrebbe agire per opporsi alle azioni di qualsiasi parte che danneggiano i civili", ha aggiunto Wang, nel resoconto dei media statali cinesi.

Crosetto: "Vita il valico di Rafah"

'È vitale che il valico di Rafah venga aperto per consentire ai palestinesi di lasciare Gaza. L’Egitto dimostri la sua leadership nel mondo arabo ed Israele che la guerra è solo contro Hamas''. Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Iran, situazione incontrollabile se Israele invade Gaza

"Nessuno può garantire il controllo della situazione" se Israele invade Gaza. E' l'avvertimento lanciato dall'Iran, mentre continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia, il lancio di missili di Hamas contro lo Stato ebraico e aumentano tensioni e scontri al confine con il Libano.

"Se gli attacchi del regime sionista contro i cittadini indifesi e il popolo di Gaza continuano, nessuno potrà garantire il controllo della situazione e la non espansione dei conflitti", ha avvertito il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian durante il suo incontro con l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Medioriente: Unrwa, in una settimana un milione di sfollati a Gaza

Circa un milione di sfollati in una settimana nella Striscia di Gaza. Il dato è stato fornito dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinese (Unrwa), mentre migliaia di persone continuano a lasciare le loro case in vista della possibile invasione israeliana.

Israele, Netanyahu: "Spaccheremo Hamas che pensava di spaccarci"

Hamas "pensava che Israele si sarebbe spaccata, ma saremo noi a spaccare Hamas". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella prima riunione di gabinetto del governo di emergenza. "Questo governo sta lavorando 24 ore al giorno e l'unità di Israele manda un chiaro messaggio alla nazione, al nemico e al mondo". La riunione ha poi osservato un minuto di silenzio in ricordo degli oltre 1.300 israeliani morti a causa dell'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre.

Conflitto in Medioriente: sale a 2.384 il numero dei morti tra Gaza e Cisgiordania

Come scrive Rai News, il ministero della Salute della Cisgiordania, gestito dall'Autorità nazionale palestinese (Anp), ha annunciato che, dall'inizio dell'offensiva israeliana, il numero dei morti nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania è salito a 2.384, mentre quello dei feriti 10.250.