Guerra, le intercettazioni inguaiano Scholz. Putin trova la prova che cercava

Guerra, convocato l'ambasciatore tedesco a Mosca. Scholz adesso dovrà dare spiegazioni

Putin è a caccia di prove del coinvolgimento dell'Occidente nella guerra in Ucraina. E il Cremlino sembra aver trovato qualche indizio molto significativo in questo senso, stando a quanto sostiene il governo russo. Chi sta spiando la Luftwaffe? E, soprattutto, da quanto tempo? Il cancelliere tedesco Olaf Scholz - si legge su Il Corriere della Sera - ha ordinato un’inchiesta interna dopo la diffusione sul social russo Telegram delle intercettazioni di alti ufficiali tedeschi, mentre discutono dei missili a lungo raggio Taurus. Nell’audio – una gravissima breccia nella sicurezza – si sente il capo dell’aeronautica tedesca che prepara un briefing per il ministro della Difesa, insieme ai sottoposti collegati sulla piattaforma Webex. Trentotto minuti di audio, dove i militari sembrano però smentire il cancelliere Scholz: i motivi tecnici per rifiutare i potentissimi missili Taurus agli ucraini, quelli addotti da Scholz, quasi non esistono. "Per lanciarli non servono soldati tedeschi sul terreno", dicono gli alti generali in queste intercettazioni.

Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore tedesco a Mosca, Alexander Lambsdorff, sulla vicenda della conversazione segreta fra militari tedeschi intercettata, in cui si parlava di potenziali attacchi al ponte russo in Crimea. Lo scrive l'agenzia Tass, che cita una fonte. Secondo il Cremlino, le conversazioni intercettate degli ufficiali tedeschi - prosegue Il Corriere - mostrano il coinvolgimento diretto dell'Occidente nel conflitto in Ucraina. Una pessima chiusura della settimana per il cancelliere, iniziata con la lite quasi pubblica con Macron, proseguita irritando gli alleati sui Taurus e finita nell’affaire delle intercettazioni.