Guerra Russia-Ucraina, Zelensky "chiede" Razzi all'Italia: ironia web

Antonio Razzi in Ucraina

La presenza di Antonio Razzi sul fronte ucraino sta facendo chiacchierare i social da giorni. Il popolo del web riesce a sdrammatizzare anche sulle situazioni più tragiche, e l'oggetto della risata, questa volta, è stato il gioco di parole tra il cognome del politico e le armi, purtroppo tanto usate in guerra. Come giustificare la presenza di Razzi in Ucraina? Li avrebbe chiesti Zelensky a Draghi, ma nella comunicazione tra i due... qualcosa è stato malinterpretato.