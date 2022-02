Guerra Ucraina, 5 milioni di profughi in fuga verso l'Europa. Nuova emergenza

Guerra Ucraina, in 5 mln scappano dal Paese. Italia tra le mete preferite

La guerra in Ucraina è scoppiata e le conseguenze si preannunciano drammatiche su diversi fronti. Putin non ha solo invaso il Donbass, nell'estremo oriente del Paese, ma ha deciso di attaccare tutte le principali città ucraine, compresa la capitale Kiev. Questo ha provocato una fuga di massa dal Paese, secondo fonti Usa - si legge su Repubblica - sarebbero addirittura 5 milioni i profughi in viaggio con ogni mezzo verso l'Europa. La scorsa settimana la commissaria agli Affari interni dell'Ue, la svedese Ylva Johansson, è volata in Polonia proprio per preparare le possibili contromisure.

Le ha concordate in parte - prosegue Repubblica - con il ministro polacco Kaminski. Che stavolta, nonostante la linea sovranista del governo, non si opporrà all’accoglienza. Lo stesso problema, del resto, potrebbe coinvolgere l’Ungheria e quasi tutti i Paesi limitrofi. Circostanza che, appunto, impone alla Commissione di studiare un programma per fronteggiare l’emergenza. La rotta balcanica, insomma, rischia di trovarsi nuovamente inondata dagli ucraini in fuga dai russi. E sarebbero tutti profughi, non migranti economici. Per loro, dunque, l’Ue non prevede l’obbligo del visto. Tutte circostanze con cui fare i conti. Tra le probabili mete, oltre a Polonia e Ungheria, ci sono anche Germania, Francia e Italia.

