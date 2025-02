Scosse elettriche, botte e nessuna pietà: il piano per torturare i prigionieri ucraini nelle celle russe

Guerra Ucraina, il piano rivelato dal Wall Street Journal per torturare i prigionieri nelle celle russe

Il capo del Servizio penitenziario federale russo a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado, Igor Potapenko, ha ordinato alle guardie di sottoporre i prigionieri di guerra ucraini a trattamenti particolarmente brutali fin dalle prime settimane dell'invasione su vasta scala tre anni fa. Lo racconta il Wall Street Journal in un'inchiesta esclusiva.

Citando ex funzionari carcerari ed ex prigionieri, il quotidiano americano riporta che Potapenko ordino' a un'unita' d'e'lite di secondini di "essere crudeli" con i prigionieri di guerra e di "non avere pieta' di loro". Questi ordini facevano parte di un sistema creato appositamente per gli ucraini catturati in guerra, secondo il Wsj. Le nuove politiche, che sono state implementate anche in altre regioni, hanno rimosso le bodycam e revocato le restrizioni ufficiali sull'uso della violenza. Queste misure hanno aperto la strada a "quasi tre anni di torture incessanti e brutali", riporta il pezzo.

Gli abusi includono prolungate scosse elettriche ai genitali, botte con materiali diversi provati per massimizzare il danno, assenza di cure mediche, fino a che non diventava necessaria l'amputazione. Secondo quanto riferito, i funzionari che hanno parlato con il Wsj sono entrati a far parte di un programma di protezione dopo aver testimoniato agli investigatori della Corte penale internazionale e ora vivono in localita' sconosciute.

Guerra Ucraina, Zelensky: "Senza Usa, l'Ue non può garantirci sicurezza"

Se Donald Trump ritira il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, l'Europa da sola non sarà in grado di colmare il divario. Ad affermarlo è Volodymyr Zelensky in un'intervista al Guardian, alla vigilia di quello che potrebbe essere il suo viaggio diplomatico più importante dall'invasione. "Ci sono voci che dicono che l'Europa potrebbe offrire garanzie di sicurezza senza gli americani, e io dico sempre di no", ha detto il presidente ucraino a Kiev. "Le garanzie di sicurezza senza l'America non sono vere garanzie di sicurezza", ha aggiunto.