Ucraina, arrivano i super jet francesi Mirage. Mosca: trattative avanzate per l'incontro Trump-Putin

Ucraina, Kiev attacca Belgorod: morte due ragazze e un uomo

Tre persone sono morte nella regione russa di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina, a causa di un attacco con un drone. Lo denuncia su Telegram il governatore del Belgorod, Vyacheslav Gladkov, che accusa i militari ucraini per l'attacco. "Un drone ha sganciato un ordigno esplosivo su un'auto. A bordo c'erano un uomo e due ragazze di 14 e 18 anni. Sono morti", ha scritto il governatore, aggiungendo comunque che l'area vicino a quella in cui sono stati uccisi era interdetta a causa dei combattimenti.

Kiev: 6 mesi di offensiva nel Kursk, catturate più di 900 truppe russe

Sono più di 900 le truppe russe catturate in sei mesi di combattimenti nel Kursk. E' quanto afferma Kiev dopo che il 6 agosto dello scorso anno i militari ucraini hanno lasciato l'offensiva in questa regione russa al confine con l'Ucraina.

"Durante l'operazione, le forze ucraine hanno catturato 909 soldati russi - dice l'esercito ucraino - Questo ha permesso di riportare a casa di centinaia di difensori ucraini che erano detenuti nelle prigioni russe". Kiev indica tra gli obiettivi dell'offensiva la cattura di soldati russi da scambiare con prigionieri di guerra ucraini.

Mosca annuncia: preparativi per l'incontro Putin-Trump in “fase avanzata”

I preparativi per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono in una “fase avanzata”, ha dichiarato giovedì l'agenzia di stampa statale russa RIA, citando un alto deputate. Leonid Slutsky, capo del comitato per gli affari internazionali della Duma di Stato, ha affermato che l'incontro potrebbe avvenire presto, forse a febbraio o marzo.

Ucraina, la Francia consegna a Kiev i primi caccia Mirage

La Francia ha recapitato all'Ucraina i primi caccia Mirage 2000 promessi a giugno dal presidente Emmanuel Macron. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, su X. "Oggi, dopo diversi mesi di addestramento dei piloti ucraini in Francia, i primi aerei sono arrivati in Ucraina", ha dichiarato senza specificare il numero di aerei inviati. L’Ucraina ne aveva chiesti 12.

I Mirage 2000 sono i più vecchi in dotazione alle forze armate francesi. Prima dell'invio in Ucraina, era previsto che fossero modificati nella base di Cazaux e dotati di sistemi elettronici di autodifesa aggiornati, armi aria-aria e armi aria-terra.

Secondo dell'Assemblea nazionale, pubblicato in autunno, sono destinati all'Ucraina sei dei ventisei Mirage 2000-5 in dotazione all'aeronautica francese. La cifra non è stata né smentita né confermata dal ministero della Difesa, che ha voluto mantenere il riserbo sulla questione per motivi di sicurezza.

La cessione dei Mirage 2000-5, specializzati nel combattimento aereo, era stata annunciata da Macron durante le celebrazioni per il D-Day. Da allora, piloti e meccanici ucraini sono stati addestrati nella base di Nancy, mentre a Cazaux si apportavano ai Mirage gli aggiornamenti ai sistemi di combattimento.