Guerre, pronto a scoppiare un nuovo conflitto in Sud America

Maduro ha anche l'appoggio dichiarato del presidente del Brasile Lula

Che il Sud America sia sempre in fibrillazione è noto. Non c'è Stato che non abbia subito o prodotto un conflitto o un colpo di stato (di destra o di sinistra) e, come al solito, la parte più importante non sembra essere l'ideologia, ma la spasmodica ricerca di “fare denaro”. E' recente la notizia che il Venezuela sia “interessato” all'ex colonia inglese che attualmente si chiama Repubblica Cooperativa di Guyana, che ha raggiunto l'indipendenza nel 1966 con il relativo ingresso all'ONU, ripristinando una richiesta che risale a circa 57 anni fa.



La domanda è perché tanto interessamento? Può essere perché è stato scoperto uno dei più vasti giacimenti petroliferi? Oppure perché sono stati trovati minerali rari? Ecco un dato che fa riflettere: a quanto risulta la popolazione (750.000 abitanti circa) vive al di sotto della soglia di povertà, quindi con meno di $ 5,50 al giorno, domanda: con il petrolio? Forse non c'è da stupirsi dato che il paese è governato da un regime marxista o comunque di sinistra.



Ebbene il Presidente del Venezuela Nicolás Maduro Moro si sta preparando ad una possibile invasione del piccolo stato che non ha esercito, ma soltanto 3.500 poliziotti. Se questa questione andrà in porto possiamo parlare di un nuovo conflitto? Maduro ha anche l'appoggio dichiarato del Presidente del Brasile Lula che assieme al Suriname è uno stato confinante. Ora la nuova domanda è: la popolazione riuscirà mai a raggiungere il benessere? Il dittatore di turno porterà nei paradisi fiscali il maltolto alla popolazione? E poi dicono che il verme solitario, noto parassita, vive solo nell'intestino.